Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски показала свои достоинства в слишком крошечном купальнике

Так, знаменитая американская супермодель, актриса и предпринимательница восхитила довольно стройной и подтянутой фигурой в довольно смелом бикини бордового оттенка с маленькими черными точками. Девушка в соблазнительной позе позировала во время отдыха в специальном курортном отеле, сообщает Politeka.net.

Так, девушка без макияжа и каких-либо укладок похвасталась идеальными изгибами во время отдыха. Эмили примерила модный купальник, что совсем не скрывает ее достоинств и покорила тем самым многочисленную аудиторию:

«Вы, ребята, заставляете меня краснеть», - написала Эмили под новым постом.

Поклонники тут же отреагировали:

«🔥🔥🔥🔥🔥 такая сладкая вишенка, Эмили ты крутая», «🔥🔥🔥🔥🔥Боже, почему ты такая горячая, это просто потрясающе, покоряешь🔥🔥🔥🔥🔥», «почему такая линия? это шрам или что-то?», «Выглядит совершенно идеально😍❤», «Очень мило ❤️❤️❤️❤️», «// [❤️] целую ммм красавицу принцессу ...», «Божественная красота», «Это прямо мед, с огоньком малышка🍯».

До этого мы писали, что известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски показала, как проводит прогулку с псом Коломбо.



Красотка любит не только показывать свои идеальные формы, но и хвастаться своим любимцем.

Так, звезда опубликовала несколько сториз в Инстаграм, представ в соблазнительном наряде.

Звезда надела легкое платье на тонких лямках и с глубоким декольте. Наряд обтянул упругую пятую точку Ратаковски.

Большое декольте позволило полюбоваться пышной грудью артистки.

Звезда на одном из фото присела, задрав платье и показав стройные ножки, а также сверкнув пышным бюстом. Рядом находился любимый пес.

Также Ратаковски прижалась к Коломбо, делая селфи. Грудь без белья едва не выпрыгивала из наряда. Красотка держала в руке банку напитком и смотрела в камеру. Звезда выглядит, как крошка на 100 баллов.

Напомним, огненная красотка Ратаковски выставила свои богатства в облегающей одежде

Также Politeka писала, что соблазнительная Ратаковски сняла белье и показала свои прелести без прикрас

А еще Politeka сообщала, что Ратаковски похвасталась идеальными формами в крошечном белом бикини