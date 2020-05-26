Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски показала свои достоинства в слишком крошечном купальнике
Так, знаменитая американская супермодель, актриса и предпринимательница восхитила довольно стройной и подтянутой фигурой в довольно смелом бикини бордового оттенка с маленькими черными точками. Девушка в соблазнительной позе позировала во время отдыха в специальном курортном отеле, сообщает Politeka.net.
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Так, девушка без макияжа и каких-либо укладок похвасталась идеальными изгибами во время отдыха. Эмили примерила модный купальник, что совсем не скрывает ее достоинств и покорила тем самым многочисленную аудиторию:
«Вы, ребята, заставляете меня краснеть», - написала Эмили под новым постом.
Поклонники тут же отреагировали:
«🔥🔥🔥🔥🔥 такая сладкая вишенка, Эмили ты крутая», «🔥🔥🔥🔥🔥Боже, почему ты такая горячая, это просто потрясающе, покоряешь🔥🔥🔥🔥🔥», «почему такая линия? это шрам или что-то?», «Выглядит совершенно идеально😍❤», «Очень мило ❤️❤️❤️❤️», «// [❤️] целую ммм красавицу принцессу ...», «Божественная красота», «Это прямо мед, с огоньком малышка🍯».
До этого мы писали, что известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски показала, как проводит прогулку с псом Коломбо.
Красотка любит не только показывать свои идеальные формы, но и хвастаться своим любимцем.
Так, звезда опубликовала несколько сториз в Инстаграм, представ в соблазнительном наряде.
Звезда надела легкое платье на тонких лямках и с глубоким декольте. Наряд обтянул упругую пятую точку Ратаковски.
Большое декольте позволило полюбоваться пышной грудью артистки.
Звезда на одном из фото присела, задрав платье и показав стройные ножки, а также сверкнув пышным бюстом. Рядом находился любимый пес.
Также Ратаковски прижалась к Коломбо, делая селфи. Грудь без белья едва не выпрыгивала из наряда. Красотка держала в руке банку напитком и смотрела в камеру. Звезда выглядит, как крошка на 100 баллов.
Напомним, огненная красотка Ратаковски выставила свои богатства в облегающей одежде
Также Politeka писала, что соблазнительная Ратаковски сняла белье и показала свои прелести без прикрас
А еще Politeka сообщала, что Ратаковски похвасталась идеальными формами в крошечном белом бикини