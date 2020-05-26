У мережі обговорюють можливу причину поганих стосунків між Кейт Міддлтон і Меган Маркл

На одній з фан-сторінок королівської сім'ї опублікували серію фото, на яких принц Гаррі проводить час з Кейт, передає Politeka.net. На фото видно, що молодим людям дуже весело разом, вони постійно сміються і дивляться один на одного ніжними поглядами.

Як розповідала королівський експерт Анджела Левін, Гаррі називав Кейт старшою сестрою. Вона подарувала йому відчуття родинного затишку. Їх стосунки були дуже теплими, поки в житті Гаррі не з'явилася Меган Маркл.

В мережі, подивившись на фото Кейт і Гаррі, відразу припустили, що саме їхні теплі відносини і постійний флірт стали причиною ворожнечі між Меган і Кейт.

«Меган, бачачи такі відносини, звичайно, буде ненавидіти Кейт», «Завжди помічала, що між Кейт і Гаррі не зовсім дружба... принаймні у Кейт.. Думаю в цьому основна причина того, що Меган з Гаррі прийняли таке рішення піти з цього дурдому», «Є підозра, що Кейт трохи більш упереджено поставилася до Меган. Їй подобалося купатися у загальній любові та увазі братів», «І завдяки Меган, Гаррі вже не може так трепетно веселитися з Кейт», - пишуть люди.

Знайшлися і ті, хто висловив жаль з приводу того, що їхні стосунки більше не будуть такими.

«По-людськи шкода, що все це в минулому. Всі теплі стосунки, взаємні підколи, жарти, усмішки», «А схожі фото Гаррі з Меган є? У них якісь фото «трудноваті».. ніби він завжди щось винен», «Такі теплі стосунки. Дуже шкода, що його так легко вдалося налаштувати проти Вільяма і Кейт, адже видно ж, наскільки йому добре було з ними», - відзначають шанувальники.

Нагадаємо, що примхи Меган Маркл і принца Гаррі обійшлися в десятки мільйонів: про таке не мріяла навіть принцеса Діана.

А ще Politeka писала, що Кейт Міддлтон і принц Вільям пішли на радикальний крок, змінивши ім'я: по стопах Меган Маркл.

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