Спливли несподівані деталі переїзду Меган Маркл і принца Гаррі з Великобританії

Восени в продаж вийде нова книга про принца Гаррі і Меган Маркл — схвалена подружжям біографія під назвою «У пошуках свободи. Гаррі, Меган і створення сучасної королівської сім'ї», передає видання 1К.

Меган сподівається, що після виходу біографії читачі зможуть побачити її «вразливу сторону» і зрозуміти, що життя герцогині Сассекської — не казка.

Крім того британські ЗМІ пишуть, що в книзі читачі зможуть зрозуміти, чому у пари не було іншого виходу та вони поїхали з Букінгемського палацу і відмовилися від титулів.

На її думку, люди зможуть зрозуміти, що насправді вона не є «примхливою дівою, яка прагне слави і влади».

У новій книзі стверджується, що рішення покинути королівську родину і переїхати в Америку прийняв сам принц Гаррі, а не його дружина-американка, як це прийнято вважати. Тому Гаррі не подобається придуманий пресою термін Мегзит.

«Правда полягає в тому, що Гаррі відчував себе нещасним вже дуже, дуже давно. Він хотів рухатися в тому напрямку, в якому вони в підсумку пішли. І розглядав таку можливість більше року. Меган підтримала рішення Гаррі. Але вона не раз запитувала, чи впевнений він у тому, чого хоче», — розповів інсайдер.

Приятелі Гаррі також говорили, що, за словами принца, переїзд за океан був необхідний, оскільки він усвідомив, що в Британії до Меган ніколи не будуть «справедливо ставитися».



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