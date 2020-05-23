Експерти розповіли, з чим дружина британського принца Гаррі, Меган Маркл, так і не змогла змиритися

Дружина онука Єлизавети ІІ до заміжжя знімалася в серіалі «Форс-мажори» і вже тоді почала звикати до спалахів фотокамер папараці. Актриса припускала, що впорається з пресою і роллю члена королівської сім'ї після весілля.

Експерта Кеті Нікхолл впевнена, що Вона не могла уявити, що її чекає насправді, пише ok-magazine.

Герцогиня Сасекська, як і дружина принца Вільяма, Кейт Міддлтон, вивчала всі тонкощі поведінки. Однак Кейт в підсумку відчуває себе як риба у воді на відміну від Меган.

За словами Нікхолл, Маркл зіткнулася з тим, де досвід актриси безсилий. І це стало зрозуміло після виходу документального фільму з Африки.

Дружина принца Гаррі ледь не розплакалася, спілкуючись з журналістом Томом Бредбі.

Герцогиня розповіла, що їй непросто бути матір'ю в таких життєвих обставинах і зазначила, що головне для неї не просто виживати, а жити щасливо.

Пізніше Меган вирішила капітулювати, на відміну від Кейт, яка залишилася на своєму місці.

Однак, варто згадати, що Міддлтон не завжди була улюбленицею публіки. Герцогині Кембриджській теж дошкуляли ЗМІ.

Як зазначила експерт, у випадку з Маркл - тут ніби нічого не можна зробити правильно. Дружину Гаррі обговорюють, починаючи від лаку для волосся, закінчуючи тим, наскільки часто вона торкається свого округлого живота.

Герцогиня Сасекська ніби наривається на неприємності, що б вона не робила.

Хоча, у Кейт і Меган були досвідчені команди, які допомагали їм впоратися з новим королівським життям, все ж тренування ніяк не врятували колишню актрису.

Нагадаємо, що шлюб Міддлтон і Вільяма на межі розриву, королівської сім'ї не приховати скандал.

Як повідомляла Politeka, Кейт Міддлтон жорстко осоромилася при дітях: "Вітер задер...".

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