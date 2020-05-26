В сети обсуждают возможную причину плохих отношений между Кейт Миддлтон и Меган Маркл

На одной из фан-страничек королевской семьи опубликовали серию фото, на которых принц Гарри проводит время с Кейт, передает Politeka.net. На фото видно, что молодым людям очень весело вместе, они постоянно смеются и смотрят друг на друга нежными взглядами.

Как рассказывала королевский эксперт Анджела Левин, Гарри называл Кейт старшей сестрой. Она подарила ему чувство семейного уюта. Их отношения были очень теплыми, пока в жизни Гарри не появилась Меган Маркл.

В сети, посмотрев на фото Кейт и Гарри, сразу предположили, что именно их теплые отношения и постоянный флирт стали причиной вражды между Меган и Кейт.

«Меган, видя такие отношения, конечно, будет ненавидеть Кейт», «Всегда замечала, что между Кейт и Гарри не совсем дружба... По крайней мере у Кейт.. Думаю в этом основная причина того, что Меган с Гарри приняли такое решение уйти из этого дурдома», «Есть подозрение, что Кейт чуть более предвзято отнеслась к Меган. Ей нравилось купаться во всеобщей любви и внимании братьев», «И благодаря Меган, Гарри уже не может так трепетно веселиться с Кейт», - пишут люди.

Нашлись и те, кто высказал сожаление по поводу того, что их отношения больше не будут прежними.

«По-человечески жалко, что всё это в прошлом. Все тёплые отношения, взаимные подколы, шутки, улыбки», «А похожие фото Гарри с Меган имеются? У них какие то фото «трудноватые».. как-будто он всегда что-то должен», «Такие тёплые отношения. Очень жаль, что его так легко удалось настроить против Уильяма и Кейт, ведь видно же, насколько ему хорошо было с ними», - отмечают поклонники.

Напомним, что прихоти Меган Маркл и принца Гарри обошлись в десятки миллионов: о таком не мечтала даже принцесса Диана.

А еще Politeka писала, что Кейт Миддлтон и принц Уильям пошли на радикальный шаг, изменив имя: по стопам Меган Маркл.

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