Принц Вільям і Кейт Міддлтон несподівано змінили свою стратегію в соціальній мережі
Так, виявилося, що на минулому тижні офіційні акаунти королівської пари в Twitter і Instagram було змінено: замість «Кенсінгтонського палацу» в імені облікового запису тепер значиться більш персоналізовані «Герцог і герцогиня Кембриджські».
Є кілька пояснень раптової зміни імені герцогів. Про це пишуть зокрема журналісти видання ELLE.
Королівські оглядачі припускають, що ім'я «Кенсінгтонський палац» використовувався як робочий офіс пари. За таким же принципом назва резиденції — «Кларенс-Хаус» значиться у принца Чарльза і Камілли.
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Раніше королівський протокол таким же чином порушили принц Гаррі і Меган Маркл. До того, як вони покинули королівську родину і свій аккаунт @sussexroyal, носили ім'я користувача «герцог і герцогиня Сассексські», а не розташування офісу, як це прийнято.
Правда, як виявилося в їхньому випадку все можна пояснити дуже просто. Виявляється причина полягає не у хуліганському характері подружжя, а в тому, що їх офіс знаходився в Букінгемському палаці, де базуються й інші королівські особи.
Інсайдери пов'язують зміну імені в акаунті @kensingtonroyal Вільяма і Кейт з новим смм-менеджером. Нещодавно спадкоємці престолу найняли на цю посаду Девіда Уоткінса, який раніше керував акаунтом Гаррі і Меган.
Так що, цілком можливо, що це саме він наполіг на тому, щоб ім'я облікового запису стало більш особистим і близьким передплатникам.
Нагадаємо, що шлюб Міддлтон і Вільяма на межі розриву, королівської сім'ї не приховати скандал.
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