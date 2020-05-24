Колишній британський парламентарій розповів про те, як принц Гаррі і Меган Маркл «вивудили» у простих платників податків десятки мільйонів доларів перед втечею з Великобританії

Колишній член Парламенту Сполученого королівства, а нині діючий учасник Таємної ради Норман Бейкер підрахував, у скільки простим британцям обійшлися принц Гаррі і його американська дружина з моменту їх весілля в травні 2018 і до втечі до Лос-Анджелеса на початку 2020. За його підрахунками, лише на їх забезпечення з британського бюджету пішло 44 мільйони євро або приблизно 53 мільйони доларів.

Зокрема, майже 41 мільйон доларів пішов на весілля пари. Причому королівська сім'я сплатила лише 2,4 мільйона. Ще 1,7 мільйона доларів були витрачені на реновацію апартаментів подружжя в Кенсингтонському палаці. При цьому, коли пізніше Гаррі і Меган вирішили жити окремо виділили ще 2,9 мільйона на ремонт Фрогмор-хауз. Останню суму пара вже пообіцяла повернути в казну.

Бейкер також звернув увагу на те, що за час свого проживання у Великобританії Маркл встигла зібрати значну колекцію коштовностей, загальна вартість якої перевищує 700 тисяч доларів. Про таку розкіш не могла мріяти навіть принцеса Діана.

Гаррі і Меган також не шкодували грошей на особисту охорону і подорожі. Бейкер також розповів, що парі фінансово допомагає принц Чарльз, який, у свою чергу, також живе далеко не на власні заощадження.

«Виходить, державна скарбниця продовжить підтримувати Гаррі до тих пір, поки Чарльз буде фінансувати герцога», - обурився Бейкер.

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