Відома модель, актриса, телеведуча Памела Андерсон порадувала шанувальників новим гарячим фото

На чорно-білому знімку модель вийшла в купальнику, який вигідно підкреслив її красиві форми, повідомляє Politeka.net.

Зірка виставила напоказ великі груди, спершись на руки. Від її стрункої талії та рівних ніжок не можна відірватися.

Андерсон розпустила свої довге біле волосся, якими грався вітер.

Зірка заплющила очі, ніби зосередившись.

При цьому, варто відзначити, що красуня позувала на пляжі.

Зірка написала в пості, що займається фітнесом.

За дев'ять годин пост зібрав понад 14 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі були не в силах відірватися від красивої фігури зірки, і написали масу компліментів. Люди відзначали, що блондинка найкраща в любому вигляді, а її тіло досконале, як завжди.

Примітно, що зараз на сторінку моделі підписані один мільйон осіб.

Нагадаємо, Памела Андерсон постала у вбранні, що нагадує піджак.

Під одягом не було нічого, тому груди, ледь не вистрибувала з глибокого вирізу.

При цьому зірка була мокрою, зокрема, волосся і одяг красуні було вологим.

Раніше повідомлялося, що Памела Андерсон повернулася спиною до фотографа і в результаті засвітила оголену спинку, яку обплели тонкі лямки шовкового плаття.

Наряд обтягнув тонку талію і пружні сідниці моделі. Фото вийшло красивим і загадковим.

Нагадаємо також, що Памела Андерсон позувала в шовковій сукні, доповнивши образ стильною сумочкою і туфлями. Красуня спокусливо вигнулась на дивані, щоб показати свої принади у всій красі.

Нагадаємо, неприборкана Памела Андерсон осідлала залізного коня і показала всю себе

А ще Politeka писала, що розкішна Памела Андерсон млосно вигнулась в ліжку, засвітивши соковиті форми

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