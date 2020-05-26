Відома фітнес-модель Ебігейл Ретчфорд підкорила неймовірними формами в білій білизні

Красуня часто хвалиться своїми неймовірними формами в Instagram, повідомляє Politeka.net. Зірка одягла білий мереживний ліфчик і крихітні трусики-бікіні, які трималися на тоненьких лямках.

Зірка продемонструвала апетитні форми, які ледь не вивалювалися з ніжної білизни. При цьому груди трохи стиснулися, між руками зірки.

Ебі грайливо схопилася за лямку ліфчика і трохи стягнула його з плеча, показавши довгий манікюр.

Крім пишних грудей, у відомої моделі - тонка талія і пружний живіт.

Ебі розпустила довге, хвилясте волосся і закинула їх набік. Красуня розкрила великі очі й прочинила пухкі губи.

"Загадала... число від 1 до 100 😋 Вгадайте", - підписала знімок модель.

За 12 годин пост зібрав понад 86 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі прийшли в захват від краси Ретчфорд і написали їй масу компліментів.

"Яка солодка", - написав один з фанатів.

Нагадаємо, Ебі Ретчфорд постала в синій білизні. Тонке мереживо обтягнуло пишні груди. Під ліфчиком модель подв'язала лямки, щоб зробити силует стрункішим. Також можна помітити маленькі трусики.

Висока зачіска і кілька приспущених пасом біля обличчя доповнили образ.

Раніше повідомлялося, що Ебі Ретчфорд вирішила приміряти модну білизну з підв'язками і відразу ж поділилася жарким фото з вигідного ракурсу.

Схоже, дівчина не сумує вдома і може здивувати фанатів у будь-який час стильним кадром без постановчих фотосесій.

Нагадаємо також, що Ебі Ретчфорд лежала в дзеркальному кубі, демонструючи всі найспокусливіші вигини. На ній лише яскраво-блакитна білизна з блискучих леліток.

Нагадаємо, Ебі Ретчфорд спокусила зухвалим видом у прозорому купальнику.

Як повідомляла Politeka, соковита брюнетка Ебі Ретчфорд ледве втримала свої форми в крихітній білизні.

Також Politeka писала, що Ебі Ретчфорд вип'ятила свої "персики" в непристойно маленьких трусах.