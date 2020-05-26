Известная фитнес-модель Эбигейл Рэтчфорд покорила невероятными формами в белом белье

Красотка часто хвастается своими невероятными формами в Инстаграм, сообщает Politeka.net. Звезда надела белый кружевной лифчик и крохотные трусики-бикини, которые держались на тоненьких лямках.

Звезда продемонстрировала аппетитные формы, которые едва не вываливались из нежного белья. При этом грудь немного сжалась, между руками звезды.

Эби игриво схватилась за лямку лифчика и немного стянула его с плеча, показав длинный маникюр.

Кроме пышной груди, у известной модели - тонкая талия и упругий живот.

Эби распустила длинные, волнистые волосы и закинула их набок. Красотка распахнула большие глаза и приоткрыла пухлые губы.

"Загадала... число от 1 до 100 😋 Угадайте", - подписала снимок модель.

За 12 часов пост собрал более 86 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети пришли в восторг от великолепия Рэтчфорд и написали ей массу комплиментов.

"Какая сладкая", - написал один из фанатов.

Напомним, Эби Рэтчфорд предстала в синем белье. Тонкое кружево обтянуло пышную грудь. Под лифчиком модель подвязала лямки, чтобы сделать силуэт стройнее. Также можно заметить маленькие трусики.

Высокая прическа и несколько приспущенных прядей у лица дополнили образ.

Ранее сообщалось, что Эби Рэтчфорд решила примерить модное белье с подвязками и сразу же поделилась жарким фото с выгодного ракурса.

Похоже, девушка не скучает дома и может удивить фанатов в любое время стильным кадром без постановочных фотосессий.

Напомним также, что Эби Рэтчфорд лежала в зеркальном кубе, демонстрируя все самые соблазнительные изгибы. На ней лишь ярко-голубое белье из блестящих пайеток.

Напомним, Эби Рэтчфорд соблазнила дерзким образом в прозрачном купальнике.

Как сообщала Politeka, сочная брюнетка Эби Рэтчфорд еле удержала свои формы в крохотном белье.

Также Politeka писала, что Эби Рэтчфорд выпятила свои "персики" в неприлично маленьких трусах.