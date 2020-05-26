Известная фитнес-модель Эбигейл Рэтчфорд покорила невероятными формами в белом белье
Красотка часто хвастается своими невероятными формами в Инстаграм, сообщает Politeka.net. Звезда надела белый кружевной лифчик и крохотные трусики-бикини, которые держались на тоненьких лямках.
Звезда продемонстрировала аппетитные формы, которые едва не вываливались из нежного белья. При этом грудь немного сжалась, между руками звезды.
Эби игриво схватилась за лямку лифчика и немного стянула его с плеча, показав длинный маникюр.
Кроме пышной груди, у известной модели - тонкая талия и упругий живот.
Бех-Романчук без одежды и стеснения показала свою красоту крупным планом: ослепительное фото
Трагедия с нардепом, обвал доллара и новые правила для пенсионеров - главное за ночь
Дана с "Холостяка" ошарашила заявлением после финала шоу: "Он поймёт, что Даша..."
Украинцам снова пересчитают пенсии, кому предназначена новая надбавка: "По 500 гривен..."
Эби распустила длинные, волнистые волосы и закинула их набок. Красотка распахнула большие глаза и приоткрыла пухлые губы.
"Загадала... число от 1 до 100 😋 Угадайте", - подписала снимок модель.
За 12 часов пост собрал более 86 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети пришли в восторг от великолепия Рэтчфорд и написали ей массу комплиментов.
"Какая сладкая", - написал один из фанатов.
Напомним, Эби Рэтчфорд предстала в синем белье. Тонкое кружево обтянуло пышную грудь. Под лифчиком модель подвязала лямки, чтобы сделать силуэт стройнее. Также можно заметить маленькие трусики.
Высокая прическа и несколько приспущенных прядей у лица дополнили образ.
Ранее сообщалось, что Эби Рэтчфорд решила примерить модное белье с подвязками и сразу же поделилась жарким фото с выгодного ракурса.
Похоже, девушка не скучает дома и может удивить фанатов в любое время стильным кадром без постановочных фотосессий.
Напомним также, что Эби Рэтчфорд лежала в зеркальном кубе, демонстрируя все самые соблазнительные изгибы. На ней лишь ярко-голубое белье из блестящих пайеток.
Напомним, Эби Рэтчфорд соблазнила дерзким образом в прозрачном купальнике.
Как сообщала Politeka, сочная брюнетка Эби Рэтчфорд еле удержала свои формы в крохотном белье.
Также Politeka писала, что Эби Рэтчфорд выпятила свои "персики" в неприлично маленьких трусах.