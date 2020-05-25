Популярна українська виконавиця Настя Каменських влаштувала спекотні танці на камеру, виставивши напоказ апетитні форми

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Вже 60 мільйонів! 🔥Спасибі! До речі, дівчатка, яка рядок з «ПОПА ЯК У КІМ» вам найближче? 😀», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Каменських виконує гарячі танці в крихітних шортах, демонструючи досконалу фігуру. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Вау, який горішок! Потапу пощастило», «Ти красуня», «У житті іноді все як у Кім вирішує попа», «вогонь», «Ноги як у Кендалл а попа як у Кім», «ось це бомба!», - пишуть вони.

До цього ми писали, що відома українська співачка Настя Каменських показала, як виглядає її початок дня.

На фото Настя лежала в ліжку й дивилася на камеру. Поруч можна побачити її собаку-блондинку - Мими. Фото було зроблено так, щоб було видно сонце, яке вже увірвалося в вікно і освітило кімнату. Фотографія вийшла ніжною і сонячної.

Фанати поставили майже 50 тисяч лайків і написали безліч коментарів під фото:

"Яка красуня", "Доброго ранку, Настюша", "А де собака ?)))", "Настя у вас пластична операція на обличчя?", "Красива,але видно вже роки беруть своє!", "Тільки додивилася твої блоги схуднення!".

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