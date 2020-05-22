33-летняя украинская певица Настя Каменских ошеломила одновременно дерзким и романтическим образом
Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в соблазнительном виде.
Горячая брюнетка расстегнула джинсовую рубашку, сверкнув пышными формами в топе телесного цвета. Упругая ткань обтянула сочные прелести красотки - невозможно остаться равнодушным после такого кадра. Кроме того, заметно, что на ней то ли брюки, то ли шортики белого цвета с высокой талией.
Смоки-макияж дополнил чувственный образ Насти.
"Спокойной ночи, друзья мои! 😉", - написала звезда.
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За час пост Каменских оценили более 45 000 человек, щедро отблагодарив ее комплиментами в комментариях.
"Горячая, как Мексика 🔥"
"Бомба😍"
"Красуня ❤️"
"Настя почему ты такая красивая?😍"
"Красотуличка ты наша с Потапом😄😞"
"Фигурка просто топ"
Ранее мы сообщали, Настя опубликовала в Инстаграм кадры, на которых дурачилась под музыку в постели. Певица показала себя сначала в милой розовой ночнушке, затем в халате с глубоким декольте и полотенцем на голове, затем в голубой рубашке с журналом в руках, далее в толстовке и больших наушниках, а под конец – в белой блузке и с чашечкой кофе в руке. Все это время звезда падала на постель и поднималась уже в новом образе.
«Красотка в любом наряде», «Всемогущая!», «Ты такая красивая», «Чего стоит один только взгляд, нереально», «Настя огонь», «Настя!!! Ты супер!!! Просто будь собой», «Какая же ты талантливая!», «Хорошо, что сегодня одетая», - писали в комментариях.
Напомним, Каменских без стыда показала свою любовь к Потапу, украинцы не оценили.
Как сообщала Politeka, Каменских и Потап устроили жару прямо в кровати, личные кадры.
Также Politeka писала, что любовное видео Каменских и Потапа взорвало сеть: топ интимных моментов звездной пары.