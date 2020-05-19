Настя Каменских поделилась задорным видео из своей спальни

Популярная украинская певица продолжает радовать своих поклонников новым контентом даже на самоизоляции. Как сообщает Politeka.net, на этот раз она решила показать фанатам свою спальню.

Звезда опубликовала в Инстаграм новое видео, в котором под музыку подурачилась в постели. Настя показала себя сначала в милой розовой ночнушке, затем в халате с глубоким декольте и полотенцем на голове, затем в голубой рубашке с журналом в руках, затем в толстовке и больших наушниках на голове, а под конец – в белой блузке и с чашечкой кофе в руке. Все это время звезда падала на постель и поднималась уже в новом образе.

«А моя спальня все еще лучшее место во всем доме», - подписала видео Каменских.

Ее поклонники тут же засыпали певицу комментариями.

«Красотка в любом наряде», «Всемогущая!», «Ты такая красивая», «Чего стоит один только взгляд, нереально», «Настя огонь», «Настя!!! Ты супер!!! Просто будь собой», «Какая же ты талантливая!», «Хорошо, что сегодня одетая», - пишут люди.

Ранее мы писали о том, что Настя покорила видом на постельном снимке с супругом Потапом.

На снимке певица позирует на кровати вместе со своим супругом Потапом во время отдыха за границей.

«Для меня любовь – это всегда уважать, поддерживать, заботится, слушать и слышать друг друга, чувствовать, доверять и принимать такого, каким есть», - рассказала Каменских.

Напомним, Каменских без стыда показала свою любовь к Потапу, украинцы не оценили.

Как сообщала Politeka, Каменских и Потап устроили жару прямо в кровати, личные кадры.

Также Politeka писала, что любовное видео Каменских и Потапа взорвало сеть: топ интимных моментов звездной пары.