Украинский рэпер Потап поделился с поклонниками радостной новостью

Как передает Politeka.net, сегодня, 23 мая, известный украинский исполнитель и, не менее известная певица Настя Каменских отмечают свою первую годовщину свадьбы.

Потам опубликовал снимок, на котором пара переживала неповторимые минуты счастья того дня.

"1 годовщина! Ситцевая свадьба! Люблю, спасибо тебе", - трогательно сообщил он в подписи к посту.

Звездную пару просто засыпали поздравлениями, а многие даже удивились, что прошел уже целый год с памятной даты.

"Очень красивые!!! Долгой и прекрасной совместной жизни вам!!", "Семейного счастья, любви, взаимопонимания. Какая красивая пара, глаз не оторвать", "Как приятно видеть. Ещё по 100 раз такой годовщины Вам", "Уже год? Так быстро", "Неповторимые минуты счастья Алексея и Анастасии!", " Поздравляю. Это незабываемое мероприятие 2019 года - писали пользователи сети.



Ранее мы сообщали, что Настя Каменских презентовала клип на песню "Воспоминания", в котором собрала "кусочки" архивных кадров из жизни и работы с мужем (как известно, до брака звезды долгое время выступали вместе, как один коллектив).

На видео можно увидеть различные моменты с их совместной работы, как дома, так и за границей.

Напомним, Каменских и Потап поразили кадрами из закулисья "Голоса", этого не покажут по ТВ.

Как сообщала Politeka, Потап раскорячился в странной позе, Каменских все засняла.