Настя Каменских поделилась романтичными кадрами, на которых Потап целует ее на камеру

Популярная украинская певица опубликовала трогательное видео в разделе Сториз своего Инстаграм. Об этом сообщает Politeka.net.

Видео было снято еще задолго до карантина, когда Настя и Потап вместе отдыхали на море, наслаждаясь жарким солнцем и свежим воздухом.

Судя по кадрам, пара находится где-то на яхте. Из одежды на звездах только купальники. Потап и Настя стоят, прижавшись вплотную друг к другу, при этом в какой-то момент Потап не сдержался и нежно поцеловал жену в щечку. Артисты выглядят как никогда счастливыми и довольными собой.

Стоит отметить, что нарезка из видео сделана под песню самой Насти под названием «Воспоминания».

Ранее мы писали, что Настя представила необычный клип, созданный из архивных кадров отдыха и совместной жизни с Потапом. Во время карантина Настя решила создать специально такой трогательный клип, чтобы максимально оградить себя от работы в студии.

Премьера новой композиции и видеоклипа состоялась 15 мая на YouTube-канале исполнительницы. Автором песни стал муж Каменских – Алексей Потапенко.

"Есть такие песни, которые не нужно придумывать, они сами пишутся нашими воспоминаниями, это видео - наши с Настей приключения, а песня кусочки жизни, пойманные и положенные на музыку", - рассказал о работе певец и продюсер.

Напомним, Каменских без стыда показала свое отношение к Потапу, украинцы не оценили.

Как сообщала Politeka, невероятная Каменских покувыркалась в постели в дерзкой пижамке: «Хорошо, что одетая».

Также Politeka писала, что Каменских встала на четвереньки, показав пятую точку во всей красе.