Американська супермодель Емілі Ратаковскі блиснула бездоганною фігурою в крихітному купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, на опублікованих кадрах Ратаковскі позуирет перед дзеркалом в крихітному купальнику, який мінімально прикриває її розкішні форми.

Проте, незважаючи на фантастичний вигляд зірки, її шанувальники залишилися безмовні. Кадри модель викинула у себе в Сторіс.

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До цього ми писали, що відома модель, актриса Емілі Ратаковскі показала, як проводить прогулянку із псом Коломбо.

Красуня любить не тільки показувати свої ідеальні форми, але і хвалитися своїм улюбленцем.

Так, зірка опублікувала кілька сториз в Instagram, поставши в спокусливому вбранні. 

Зірка одягла легке плаття на тонких лямках і з глибоким декольте. Наряд обтягнув пружну п'яту точку Ратаковски. 

Велике декольте дозволило помилуватися пишними грудьми артистки.

Зірка на одному з фото присіла, задерши плаття і показавши стрункі ніжки, а також блиснувши пишним бюстом. Поруч був улюблений пес.

Також Ратаковски притиснулася до Коломбо, роблячи селфи. Груди без білизни ледь не выпрыгивала з наряду. Красуня тримала в руці банку  напоєм і дивилася в камеру. Зірка виглядає, як крихітка на 100 балів. 

Нагадаємо, вогняна красуня Ратаковскі виставила свої багатства в облягаючому одязі

Також Politeka писала, що спокуслива Ратаковскі зняла білизну і показала свої принади без прикрас

А ще Politeka повідомляла, що Ратаковскі похвалилася ідеальними формами в крихітному білому бікіні