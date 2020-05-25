Американська супермодель Емілі Ратаковскі блиснула бездоганною фігурою в крихітному купальнику
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
Так, на опублікованих кадрах Ратаковскі позуирет перед дзеркалом в крихітному купальнику, який мінімально прикриває її розкішні форми.
Проте, незважаючи на фантастичний вигляд зірки, її шанувальники залишилися безмовні. Кадри модель викинула у себе в Сторіс.
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До цього ми писали, що відома модель, актриса Емілі Ратаковскі показала, як проводить прогулянку із псом Коломбо.
Красуня любить не тільки показувати свої ідеальні форми, але і хвалитися своїм улюбленцем.
Так, зірка опублікувала кілька сториз в Instagram, поставши в спокусливому вбранні.
Зірка одягла легке плаття на тонких лямках і з глибоким декольте. Наряд обтягнув пружну п'яту точку Ратаковски.
Велике декольте дозволило помилуватися пишними грудьми артистки.
Зірка на одному з фото присіла, задерши плаття і показавши стрункі ніжки, а також блиснувши пишним бюстом. Поруч був улюблений пес.
Також Ратаковски притиснулася до Коломбо, роблячи селфи. Груди без білизни ледь не выпрыгивала з наряду. Красуня тримала в руці банку напоєм і дивилася в камеру. Зірка виглядає, як крихітка на 100 балів.
Нагадаємо, вогняна красуня Ратаковскі виставила свої багатства в облягаючому одязі
Також Politeka писала, що спокуслива Ратаковскі зняла білизну і показала свої принади без прикрас
А ще Politeka повідомляла, що Ратаковскі похвалилася ідеальними формами в крихітному білому бікіні