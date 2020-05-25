Американська супермодель Емілі Ратаковскі блиснула бездоганною фігурою в крихітному купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, на опублікованих кадрах Ратаковскі позуирет перед дзеркалом в крихітному купальнику, який мінімально прикриває її розкішні форми.

Проте, незважаючи на фантастичний вигляд зірки, її шанувальники залишилися безмовні. Кадри модель викинула у себе в Сторіс.

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Красуня любить не тільки показувати свої ідеальні форми, але і хвалитися своїм улюбленцем.

Так, зірка опублікувала кілька сториз в Instagram, поставши в спокусливому вбранні.

Зірка одягла легке плаття на тонких лямках і з глибоким декольте. Наряд обтягнув пружну п'яту точку Ратаковски.

Велике декольте дозволило помилуватися пишними грудьми артистки.

Зірка на одному з фото присіла, задерши плаття і показавши стрункі ніжки, а також блиснувши пишним бюстом. Поруч був улюблений пес.

Також Ратаковски притиснулася до Коломбо, роблячи селфи. Груди без білизни ледь не выпрыгивала з наряду. Красуня тримала в руці банку напоєм і дивилася в камеру. Зірка виглядає, як крихітка на 100 балів.

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