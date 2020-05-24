Знаменита британська модель Демі Роуз похвалилася неймовірними вигинами під час відпочинку на курорті
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Я сумую, Балі», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованих знімках Роуз позує в мікроскопічному купальнику в басейні на тлі гір.
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А на іншому знімку модель демонструє розкішну фігуру вже в іншому білизна, елегантно вмостившись на сітці.
Однак шанувальники моделі не змогли що-небудь сказати, оскільки кадрами Роуз поділилася у себе в Stories.
До цього ми писали, що відома модель Демі Роуз показала свіжий літній образ при мінімумі одягу.
На фото Роуз позує в помаранчевому купальнику і трусиках, які майже не прикрили тіло красуні. Демі сховала руки за головою і заплющила очі від задоволення. На фото завдяки значному декольте можна оцінити пишні форми красуні.
Фанати не змогли поставити лайки або написати схвальні коментарі під фото. Все із-за того, що Роуз викинула знімок в сторіс Instagram, де таких функцій немає, але так і хочеться написати: "Так виглядає рай".
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