Известная модель Деми Роуз показала сочные формы, не скрывая ничего

На фото Роуз позирует в нижнем белье и топе черного цвета. Красавица дополнила образ поясом с длинной бахромой. Деми расположилась пятой точкой к камере максимально близко, чтобы фанаты смогли насладиться румяными "булочками" полноценно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты ничего не смогли написать под фото или поставить лайки. Все из-за того, что Деми выбросила их в сторис, где подобных функций нет, но так и хочется написать: "Глаз не оторвать"

Ранее мы сообщали, что известная модель Деми Роуз посветила прелестями в нижнем белье.

Так, в одном из последних сториз красотка предстала в нижнем кружевном белье. Лифчик подчеркнул аппетитные прелести красотки: "Вкусные ягодки".

Легкое кружево немного было прозрачным и сквозь него едва ли не было видно самого интимного.

Сообщалось, что модель Деми Роуз осталась в одной сеточке ради горячих кадров.

Знаменитая модель, которую часто называют британской Кардашьян, представила яркий кадр на своей странице в социальной сети Инстаграм. В этот раз Деми примерила образ соблазнительной красавицы в одной сеточке, совсем не прикрывающей ее достоинства.

Напомним, сногсшибательная Деми Роуз пошалила на диване в кружевном халате

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