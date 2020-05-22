Модель Деми Роуз, которую называют юной Ким Кардашьян, похвасталась упругими формами в пикантном образе

Как сообщает Politeka.net, знаменитость поделилась новым снимком на своей странице в Instagram.

Красавица всегда не прочь показать себя во всей красе и с разных ракурсов. Деми Роуз завоевала целую армию поклонников благодаря своей красивой внешности и обаянию.

Для новой фотографии девушка надела только футболку. Чтобы придать кадру больше пикантности, она приподняла одежду и засветила ягодицы на грани дозволенного.

Судя по снимку, на "юной Кардашьян" совсем нет белья. Волосы красотки перехвачены в хвост и спадают до самой пятой точки, а сама она томно смотрит, обернувшись через плечо.

Пользователи соцсети восхитились внешностью Деми Роуз в комментариях:

"Можешь приподнять футболку, пожалуйста 😍"; "Так прекрасна"; "Какая же красивая женщина"; "Ты выглядишь очень милой 🔥🧸😍🤍"; "Ты очень очень стильная и прекрасная".

Ранее в одном из последних сториз Деми Роуз предстала в нижнем кружевном белье. Лифчик подчеркнул соблазнительные формы девушки. Легкое кружево просвечивалось и сквозь него едва ли не было видно самых пикантных деталей.

Напомним, Деми Роуз похвасталась своими "драгоценностями" в золотом купальнике.

А еще Politeka писала, что пышногрудая Деми Роуз без одежды устроила прием солнечных ванн у бассейна.

Также Politeka сообщала, что Деми Роуз нагнулась в ванной и показала лишнее крупным планом.