Модель Деми Роуз в купальнике с необычным принтом восхитила видом

Знаменитая модель, которую часто называют британской Кардашьян, показала идеально загорелое тело в модном купальнике с широким ремнем. Девушка решила показать, как загорает на солнце и нежится на шезлонге, напомнив своим образом Ким Кардашьян, благодаря стильной одежде. Поклонники достаточно бурно отреагировали на увиденное, сообщает Politeka.net.

Так, Деми сверкнула формами во время отдыха в тесном купальнике со змеиным принтом на тонких лямках. Девушка дополнила свой образ аккуратными украшениями и необычными солнцезащитными очками с желтыми стеклами.

При этом Роуз показала свою фигуру в удачной позе, что сразу же отметили фанаты:

«Откуда этот купальник? 😍», «Деми, все всегда любят тебя 💙😻🌹», «Хорошо выглядящая девушка», «Ты поражаешь красотой», «Боже мой, какая красотка😍😍😍», Вау, что за поза, крошка🙌😢😍😂», «Это потрясающе💖😮😍», «Хах @kyliejenner Она одела их первой 😎😂😂🤣🤣», «Так доминирует и превосходит», «Великолепные ноги», «Хотел бы я поклониться и поцеловать твои прекрасные ноги и поцеловать каждый палец 👸 🌹 😍», «Какие оттенки, пожалуйста, скажите название», «Не могу увидеть бренд!🔥🔥».

До этого Деми сверкнула загорелым телом в черном халате, показав лишнее в глубоком декольте.

Так, в этот раз Деми позировала в несколько домашнем образе без макияжа и перед бассейном. Сама девушка пикантно приоткрыла халат и посветила достоинством перед объективом. Поклонники сразу же восхитились фигурой модели:

«Как я люблю просыпаться ⛅️», - рассказала Деми под новым кадром.

Вот что написали фанаты:

«Я тоже», «Ты милая👍👍🔥🔥🔥🔥😍😍😍😍», «Это так интригует, вау😍😍😍😋😋😎😎», «Воу, крошка, ты как аппетитный фрукт», «Линда ❤️❤️❤️❤️❤️👏», «ее прелести и болтовня😍😍😍😍🔥🔥👅💍💍💍👅👅», «Красивая красивая 🌹🌹 ♥♥», «я люблю тебя сладкий пирог», «Super Hot 👏👏👏Amazing 👍👍», «Очень красивая девушка», «Выглядит так просто и так мило».

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.

Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз вышла из душа и без стыда блеснула формами.