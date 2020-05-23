Модель Деми Роуз, которую называют молодой Кардашьян, примерила очень смелый наряд
Как сообщает Politeka.net, она опубликовала пикантное фото на своей странице в Instagram.
В кадре модель развалилась на диване рядом со своим домашним питомцем. Она поправляет волосы, которые разметались по подушке, и смотрит в сторону.
Для снимка Деми Роуз нарядилась в экстремально короткую оранжевую футболку, в такой нужно ходить очень осторожно, иначе "гордость" попросту вывалится наружу. На девушке также есть миниатюрные трусики того же цвета.
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Деми Роуз посвятила пост проблемам современного общества. Она призналась, какими вещами недовольна.
"Я устала от людей, которые осуждают других за внешний вид, я устала от людей, которые не откровенны и не прямолинейны, я устала от замкнутости, я устала от невозможности связаться со всеми моими друзьями, я устала от многого. Но я не устала любить так свободно и так открыто, как только могу, ценить все это, отпускать то, что мне не служит и лелеять надежду в грядущее. А от чего устали вы?", - поинтересовалась красотка.
Пользователи социальной сети оставили много восхищенных комментариев:
"Прекрасная фотография, дорогая"; "Очень круто"; "Ты выглядишь потрясающе"; "Милая, как всегда"; "Ты так прекрасна".
Напомним, сногсшибательная Деми Роуз пошалила на диване в кружевном халате.
А еще Politeka сообщала, что Деми Роуз показала, как надо соблазнять в полупрозрачном халатике.
Также Politeka писала, что знойная Деми Роуз вывалила свои прелести напоказ в бездонном декольте.