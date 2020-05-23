Модель Деми Роуз, которую называют молодой Кардашьян, примерила очень смелый наряд

Как сообщает Politeka.net, она опубликовала пикантное фото на своей странице в Instagram.

В кадре модель развалилась на диване рядом со своим домашним питомцем. Она поправляет волосы, которые разметались по подушке, и смотрит в сторону.

Для снимка Деми Роуз нарядилась в экстремально короткую оранжевую футболку, в такой нужно ходить очень осторожно, иначе "гордость" попросту вывалится наружу. На девушке также есть миниатюрные трусики того же цвета.

Деми Роуз посвятила пост проблемам современного общества. Она призналась, какими вещами недовольна.

"Я устала от людей, которые осуждают других за внешний вид, я устала от людей, которые не откровенны и не прямолинейны, я устала от замкнутости, я устала от невозможности связаться со всеми моими друзьями, я устала от многого. Но я не устала любить так свободно и так открыто, как только могу, ценить все это, отпускать то, что мне не служит и лелеять надежду в грядущее. А от чего устали вы?", - поинтересовалась красотка.

Пользователи социальной сети оставили много восхищенных комментариев:

"Прекрасная фотография, дорогая"; "Очень круто"; "Ты выглядишь потрясающе"; "Милая, как всегда"; "Ты так прекрасна".

Напомним, сногсшибательная Деми Роуз пошалила на диване в кружевном халате.

А еще Politeka сообщала, что Деми Роуз показала, как надо соблазнять в полупрозрачном халатике.

Также Politeka писала, что знойная Деми Роуз вывалила свои прелести напоказ в бездонном декольте.