Знаменитий український хореограф Влад Яма похвалився красунею-дружиною і проговорився про її головну гідність

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Мало того, що красива, так ще мудра і готує неймовірно!, - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Юлія Яма позує в машині в елегантному червоному міні-сукня, виставивши напоказ розкішні ноги. Доповнював образ зірки окуляри. Шанувальники Ями буквально розсипалися в коментарях до фотографії.

«Спочатку здається, що Демі Мур на фото», «Фотографувати так ноги не можна – неймовірно красиві», «бомба», «богиня краси», - пишуть вони.

До цього ми писали, що дружина знаменитого українського хореографа Влада Ями поділилася спокусливими кадрами із відпочинку.

У цьому році Лілія Яма з чоловіком і сином змушені, як і всі інші українці, сидіти вдома на самоізоляції. По всій видимості, дружина хореографа занудьгувала без подорожей і вирішила поділитися враженнями з минулих поїздок. Відповідні кадри вона опублікувала у своєму Instagram.

Так, красуня поділилася коротким відео, на якому вона позує на пляжі, обіймаючи одну з пальм. З одягу на Лілії лише злитий купальник з досить відвертими вирізами. Дружина хореографа виглядає дуже щасливою, безтурботно розважаючись на піску. Вона сховалася за пальму і визирає з-за стовбура з милою посмішкою на обличчі.

Нагадаємо, Влад Яма вперше показав маленького сина, дружина не стрималася: "Ваша копія".

Як повідомляла Politeka, фото молодого Влада Ями з сімейством викликало фурор в мережі: "Був наречений ще той".

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