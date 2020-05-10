Известный украинский танцор и телеведущий Влад Яма показал свою маму и бабушку, поздравив их

На фото Влад стоит синих шортах и майке возле красной машины. С одной стороны Ямы стоит бабушка, а со второй - мама. На руках танцор держит собачку. Фотография получилась семейной и интересной, судя по всему, очень старая. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Мамуля. И её мамуля, с Праздником! И спасибо за то, что я рос в абсолютной любви и чувствовал это каждый день!.. Жду с нетерпением нашей встречи и свежего фото", - написал Яма.

Жена Влада и еще почти 10 тысяч человек поставили лайки под фото, а также написали несколько комментариев:

"Такая же футболка была))", "Ой, какая милая и добрая фотка", "Родной город", "Ух Авео. Да был жених ещё тот. Загляденье", "Родной город", "Другой Влад Яма....но не хуже".

Ранее мы сообщали, что Оля Полякова поиздевалась над Владом Ямой на глазах у всех в своем новом эфире.

Артисты по очереди задавали друг другу непростые вопросы и ставили неловкие задачи. Так, Яме пришлось станцевать перед камерой эротический танец, снять с себя футболку и сделать себе макияж со стрелками и красными губами.

Кроме того, Полякова заставила хореографа написать Лесе Никитюк сообщение со словами: «Хоть ты и дробина, Леся, но я б по тебе полазил».

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