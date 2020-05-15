Жена знаменитого украинского хореографа Влада Ямы поделилась соблазнительными кадрами с отдыха

В этом году Лилия Яма с мужем и сыном вынуждены, как и все остальные украинцы, сидеть дома на самоизоляции. По всей видимости, жена хореографа заскучала без путешествий и решила поделиться впечатлениями с прошлых поездок. Соответствующие кадры она опубликовала в своем Инстаграм.

Так, красотка поделилась коротким видео, на котором она позирует на пляже, обнимая одну из пальм. Из одежды на Лилии лишь слитный купальник с довольно откровенными вырезами. Жена хореографа выглядит очень счастливой, беспечно развлекаясь на песке. Она спряталась за пальму и выглядывает из-за ствола с милой улыбкой на лице.

Также Лилия поделилась своим фото в ярко-красном платье на фоне дорогой машины. Жаркий наряд с оригинальным вырезом на юбке идеально подчеркивает стройную фигуру модели.

Яма никак не подписала архивные кадры, а ее подписчики не смогли их прокомментировать.

Ранее мы писали, что Влад Яма показал жену Лилию и сына на трогательном фото.

В этот раз Лиля была одета в блузку и туфли. Волосы красотка решила оставить собранными в хвост, а сама присела, чтобы было удобно взаимодействовать с сыном. Мальчик был в кроссовках, носках, шортах и футболке. Мать и сын почти поцеловали друг друга в губы. Фото получилось очень интимным и нежным.

"Как же я мечтал о Сыне!.. Спасибо", - написал Влад.

Напомним, Влад Яма впервые показал маленького сына, жена не сдержалась: "Ваша копия".

Как сообщала Politeka, фото молодого Влада Ямы с семейством вызвало фурор в сети: "Был жених еще тот".

Также Politeka писала, что Полякова и Влад Яма отбросили стыд и предались безумным утехам на камеру: «Я б по тебе полазил».