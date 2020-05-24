Знаменитый украинский хореограф Влад Яма похвастался красавицей-женой и проговорился о ее главном достоинстве
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Мало того что красивая, так ещё мудрая и готовит невероятно!, - говорится в сообщении.
Уточним, что на снимке Юлия Яма позирует в машине в элегантном красном мини-платье, выставив напоказ роскошные ноги. Дополнял образ звезды очки. Поклонники Ямы буквально рассыпались в комментариях к фотографии.
«Сначала кажется что Деми Мур на фото», «Фотографировать так ноги нельзя – красивы невероятно», «бомба», «богиня красоты», - пишут они.
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До этого мы писали, что жена знаменитого украинского хореографа Влада Ямы поделилась соблазнительными кадрами с отдыха.
В этом году Лилия Яма с мужем и сыном вынуждены, как и все остальные украинцы, сидеть дома на самоизоляции. По всей видимости, жена хореографа заскучала без путешествий и решила поделиться впечатлениями с прошлых поездок. Соответствующие кадры она опубликовала в своем Инстаграм.
Так, красотка поделилась коротким видео, на котором она позирует на пляже, обнимая одну из пальм. Из одежды на Лилии лишь слитный купальник с довольно откровенными вырезами. Жена хореографа выглядит очень счастливой, беспечно развлекаясь на песке. Она спряталась за пальму и выглядывает из-за ствола с милой улыбкой на лице.
Напомним, Влад Яма впервые показал маленького сына, жена не сдержалась: "Ваша копия".
Как сообщала Politeka, фото молодого Влада Ямы с семейством вызвало фурор в сети: "Был жених еще тот".
Также Politeka писала, что Полякова и Влад Яма отбросили стыд и предались безумным утехам на камеру: «Я б по тебе полазил».