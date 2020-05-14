Известный украинский телеведущий и хореограф Влад Яма показал жену Лилию и сына на трогательном фото

В этот раз Лиля была одета в блузку и туфли. Волосы красотка решила оставить собранными в хвост, а сама присела, чтобы было удобно взаимодействовать с сыном. Мальчик был в кроссовках, носках, шортах и футболке. Мать и сын почти поцеловали друг друга в губы. Фото получилось очень интимным и нежным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знгаменитости.

"Как же я мечтал о Сыне!.. Спасибо", - написал Влад.

Сразу под комментарием ответила Лиля: "Наш подарок судьбы".

Фанаты поставили почти 5 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Сын Ваша копия", "Красивое фото и сын красавчик.Ну теперь еще нужна и девочка", "Красавчик!!!! Хоть только профиль видно, но все равно красотун", "Какие они красивые у вас", "Про что можно мечтать, когда счастье рядом", "Девочка, нужна тоже необходима даже так скажу".

Ранее мы сообщали, что жена известного украинского хореографа Влада Ямы, судьи шоу "Танці з зірками", Лилиана, опубликовала горячие снимки в Инстаграм.

На первом фото красотка блистала в белой длинной рубашке. Тонкую талию звезда украсила тесным корсетом.

Ветерок немного подогнул край рубашки, едва не засветив самое интимное.

На пальце красотки можно заметить сверкающее кольцо.

Напомним, фото молодого Влада Ямы с семейством вызвало фурор в сети

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