Оля Полякова поиздевалась над Владом Ямой на глазах у всех в своем новом эфире

Популярная украинская певица продолжает развлекаться на карантине, устраивая совместные эфиры с другими звездам. На этот раз она сыграла в «Правду или действие» со знаменитым хореографом Владом Ямой. Как сообщает Politeka.net, соответствующее видео появилось на ее странице в Инстаграм (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

Артисты по очереди задавали друг другу непростые вопросы и ставили неловкие задачи. Так, Яме пришлось станцевать перед камерой эротический танец, снять с себя футболку и сделать себе макияж со стрелками и красными губами.

Кроме того, Полякова заставила хореографа написать Лесе Никитюк сообщение со словами: «Хоть ты и дробина, Леся, но я б по тебе полазил».

Поклонники звезд активно комментируют их дерзкие выходки.

«Какой позитив! Обожаю», «Лучшие», «Шикарные», «Приятно было посмотреть на Владика на тебя Олечка всегда приятно смотреть», «Хороший эфир, видно что Влад так же как и Алексей подготовился к игре!», - пишут люди.

До этого мы писали, что Полякова и телеведущий Алексей Суханов решили провести совместный эфир и повеселить пользователей сети.

Полякова начинала свой эфир с бокалом вина и в светлой толстовке, а закончила в майке и с усами под носом. Суханову же пришлось себе нарисовать кетчупом очки на лице.

Напомним, Полякова поиздевалась над известным украинцем в прямом эфире: «Господи, Оля...».

Как сообщала Politeka, Полякова в домашнем виде пошалила вместе с Каминской: "Позовите и Кароль поиграть".

Также Politeka писала, что Полякова раскрыла, что творится с украинским шоу-бизнесом на карантине: "откатимся на 15 лет назад".