Українська модель Альона Омович, яку називають вітчизняною Кім Кардашьян, показала підтягнуту фігуру в спортивному костюмі

Цього разу скандально відома модель показала ідеальні вигини в чорній мереживній білизні. Дівчина показала яскравий образ без краплі збентеження виблискуючи зайвим. Схоже, Олена знає, як правильно показати себе і підігріти інтригу фоловерів до своєї персони, повідомляє Politeka.

Так, модель похвалилася мереживний комбінацією, зовсім не прикриває її достоїнств. При цьому дівчина вигнула фігуру в томної позі, показавши груди з зручного ракурсу. Як відомо, нею вона дуже пишається, так як зробила її такої форми, як мріяла.

Зазначимо, дівчина прославилася завдяки своїм численним пластикам і схожістю з Кім Кардашьян, яку люблять обговорювати шанувальники:

«Цікаво як відреагували люди на це. Маю на увазі ті які на вулиці», «Lovely honey», «Не хочу дівчину обидить, але виглядає не приємно , дуже худа, як з конц. Табори», «Красиво,.. Але декольте, як пральна дошка.. - некрасиво!», «Не знаю, але мені вона ... ніяка!», «Мумія», «хребет аж видно куди дивиться її мужик», «Ребра просвічуються, фу».

До цього ми писали, що Омович потрясла прекрасним видом без білизни. Красуня продемонструвала принади, знімаючи себе в дзеркало. Зірка одягла білу маєчку, під якою не було білизни, це було видно по виразним ознаками.

Майка облягла не тільки пишні груди української знаменитості, але і її тонку талію. Крім того, модель з'явилася в сірих джинсах, які припали їй по фігурі натянувшись на п'ятій точці і струнких ніжках.

На плечі українська Кардашьян накинула шкіряну косуху.

Нагадаємо, українська Кардашьян запхала нереальні розміри під тонку маєчку.

Як повідомляла Politeka, українська Кардашьян спокусила пікантним видом в "золотому" бікіні.

Також Politeka писала, що українська Кардашьян розстебнула косуху і показала своє пишне "добро".

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