Украинская модель Алена Омович, которую называют отечественной Ким Кардашьян, показала подтянутую фигуру в спортивном костюме

В этот раз скандально известная модель показала идеальные изгибы в черном кружевном белье. Девушка показала яркий образ без капли смущения сверкая лишним. Похоже, Алена знает, как правильно показать себя и подогреть интригу фолловеров к свокй персоне, сообщает Politeka.

Так, модель похвасталась кружевной комбинацией, совсем не прикрывающей ее достоинств. При этом девушка изогнула фигуру в томной позе, показав грудь с удобного ракурса. Как известно, ею она очень гордится, так как сделала ее такой формы, как мечтала.

Отметим, девушка прославилась благодаря своим многочисленным пластикам и схожестью с Ким Кардашьян, которую любят обсуждать поклонники:

«Интересно как отреагировали люди на это. Имею ввиду те которые на улице», «Lovely honey, огненная дамочка», «Не хочу девушку обидить, но смотрится не приятно , очень худая, как из конц. Лагеря», «Красиво,.. Но декольте, как стиральная доска.. - некрасиво!», «Не знаю, но мне она ... никакая!», «Мумия», «хребет аж виден куда смотрит ее мужик», «Ребра просвечиваются, фу».

До этого мы писали, что Омович потрясла великолепным видом без белья. Красотка продемонстрировала прелести, снимая себя в зеркало. Звезда надела белую маечку, под которой не было белья, это было по видно по отчетливым признакам.

Майка обтянула не только пышные груди украинской знаменитости, но и ее тонкую талию. Кроме того, модель предстала в серых джинсах, которые пришлись ей по фигуре натянувшись на пятой точке и стройных ножках.

На плечи украинская Кардашьян накинула кожаную косуху.

Напомним, украинская Кардашьян запихнула нереальные размеры под тонкую маечку.

Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян соблазнила пикантным видом в "золотом" бикини.

Также Politeka писала, что украинская Кардашьян расстегнула косуху и показала свое пышное "добро".