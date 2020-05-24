Відомий танцюрист і бодібілдер Сергій Глушко (Тарзан), чоловік Наташі Корольової, показав себе і розповів про важливої проблеми

На кадрах Тарзан сидить перед камерою в зеленому махровому халаті, який не прикрив тіло красеня. Волосся у Сергія в цей раз були розпущені, а образ Глушко доповнив великою сережкою у вусі. На кадрах зірка розповів про те, що про нього вийшла фейкова стаття на одному з інтернет-порталів в Росії. Нібито в коментарі виданню зірка поскаржився на те, що пенсіонерам роздають гроші, а артистам немає. Танцюрист спростував ці слова і побажав здоров'я журналістці, яка з ним розмовляла, відзначаючи, що "Бог їй суддя". Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"До уваги всіх!

Кілька слів на злободенні теми.

Всім здоров'я і здорового глузду!", - написав Тарзан під відео.

Фанати подивилися відео майже 20 тисяч разів і написали кілька коментарів:

"Сергію,ми з Вами і за Вас !!! Справжні ваші глядачі !!! Вам як публічній людині не уникнути інтерв'ю,а гидоти і бруду повно у всіх сферах нашого життя!!!А Вас ми розуміємо і довіряємо звичайно тільки Вам!!! Здоров'я і благополуччя вашій родині!!!", "Серго) ті хто тебе знають і не могли в це повірити!!!!", "Сергій Ви молодчинка! Красивий, добрий і дуже світла людина! Здоров'я Вам і Вашій родині!!!", "Ну який голос,слухала б нескінченно", "Чому завжди майже голий??? Будинок не сцена".

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