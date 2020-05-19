Вот это да...

50-летний российский бодибилдер и танцор Тарзан (Сергей Глушко), муж певицы Наташи Королевой, похвастался откровенным фото

Снимок он опубликовал на своей странице в Instagam. (Чтобы посмотреть – проскролльте вниз)

На фото Сергей Глушко позирует абсолютно голым, хвастаясь свои главным "оружием" под потоком воды в душе. Он только немного прикрывается шторкой.

«А вы поёте в душе?(ударение поставьте сами) Всем добра ! Давайте радоваться каждому дню», - написал Тарзан.

Снимок вызвал ажиотаж в сети.

«Вот пример для подражания, как так накачаться, повезло же Наталье с мужем», «Вот это ТЕЛО🤔🤔🤔🤔🤔🤔ОГНИЩЕ🔥🔥🔥🔥», «А грудь у вас имплантированная походу, я бы тоже себе и попу и не только, если б как вы», «Настоящий мужчина», «Уххххх. Вот так доброе утро», "Ах, какой самец. Дай потрогать", «Молодец так выглядит в хорошо в свои годы», " Вот это дааааа", - активно комментируют в сети фото голого Тарзана.

Также у фолловеров бодибилдера возник вопрос о том, кто же фотографировал его в таком виде.

В сети предположили, что это могла быть супруга шоумена певица Наташа Королева.

Напомним, что Тарзан разделся и показал свою мощь прямо на съемках сериала.

Как сообщала Politeka, заросший Тарзан напугал внешним видом, Королевой можно посочувствовать.

Также Politeka писала, что бесстыжий Тарзан спустил штаны и показал, чем его наградила природа.