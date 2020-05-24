Известная телеведущая Анфиса Чехова показала соблазнительный постельный образ

На фото красотка была без одежды и прикрыла свое тело белым одеялом. Чехова решила в этот раз быть с распущенными волосами, подперев одной рукой голову. Образ для фото на кровати Анфиса дополнила ярким макияжем, который придал снимку кокетливости. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"В моих глазах Космос, а в твоих Похоть.

И взгляды наши не пересекаются.

Беру тебя за душу, а ты меня под локоть.

И грехопадение случается", - написала Чехова.

Фанаты поставили более тысячи лайков за час и не оставили комментариев, но так и хочется написать: "А где белье?".

Ранее мы сообщали, что 42-летняя российская телеведущая Анфиса Чехова завораживает поклонников каждым своим образом.

Телеведущая в одном из последних постов похвасталась фигурой в белом пушистом свитере.

На снимке модель была в машине, она улыбалась и смотрела в камеру.

От красотки невозможно отвести взгляда: глаза подчеркнуты черным карандашом, а губы - помадой красного оттенка. Звезда распустила волосы, и заложила их за ушки.

Сообщалось, что известная телеведущая Анфиса Чехова покрасовалась пышными формами в купальниках.

По словам самой Чеховой, эти снимки были сделаны в прошлом году в период, когда она казалась себе особенно стройной. На фотографиях ведущая позирует перед зеркалом в соблазнительных слитных купальниках с глубокими декольте, которые идеально подчеркивают пышную грудь знаменитости.

Напомним, соблазнительная Чехова в прозрачном халате показала идеальный вид

Также Politeka писала, что соблазнительная Анфиса Чехова довела поклонников до слез и мурашек

А еще Politeka сообщала, что Анфиса Чехова смело избавилась от белья и улеглась на пол ради пикантных кадров



