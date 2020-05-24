Відома модель, актриса Емілі Ратаковски розбурхала модною білизною на новому кадрі

Так, знаменита американська супермодель, актриса і підприємниця похвалилася домашнім кадром в незвичайній білизні в дрібний горошок, чим і захопила шанувальників. Дівчина любить розбурхувати стильними нарядами і природними кадрами. В цей раз Емілі вона представила нове фото, підкресливши свою стрункість кращим образом, повідомляє Politeka.net.

Ратаковски позувала в сорочці, спокусливо задерши ту до грудей і повернувшись до об'єктиву боком. Таким чином дівчина показала, що в комплекті до її сорочці йде і білизна – тонке бікіні.

«Я завжди крав сорочки чоловіка, тому вирішила, що у нас повинні бути свої. Струнка, симпатична форма, підходить до свого улюбленого костюму з принтом», - написала Емілі.

Шанувальники тут же відповіли:

«Вау, це так гаряче🔥😍», «Привіт, ти виглядаєш дуже круто в цьому», «Боже, це справді гаряче, продовжуй😍🔥😍🔥😍🔥😍🔥», «комплімент так Марчелло, «Дівчина з вогником🌶🌶🌶🔥🚁», «вау, покажи ці перчики», «Ти така крута», «виглядає дуже сміливо».

До цього зірка опублікувала кілька сториз в Instagram, поставши в спокусливому вбранні. Зірка одягла легке плаття на тонких лямках і з глибоким декольте. Наряд обтягнув пружну п'яту точку Ратаковски.

Велике декольте дозволило помилуватися пишними грудьми артистки.

Зірка на одному з фото присіла, задерши плаття і показавши стрункі ніжки, а також блиснувши пишним бюстом. Поруч був улюблений пес.

Також Ратаковски притиснулася до Коломбо, роблячи селфи. Груди без білизни ледь не выпрыгивала з наряду. Красуня тримала в руці банку напоєм і дивилася в камеру. Зірка виглядає, як крихітка на 100 балів.

Оскільки пости були оприлюднені в сториз, ні один з користувачів мережі не зміг їх прокоментувати відкрито. Однак, судячи з іншим постам зірки, її публікації швидко збирають маси коментарів та лайків.

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