Відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала, як була зроблена одна з найбільш спокусливих фотографій

На кадрах можна побачити Кумейко, яка намагалася встати на руки під пальмою. Але одній їй нічого не вдавалося, тому на допомогу прийшла блондинка-подруга, яка взяла за ногу Настю і приклала її до стовбура пальми. Співачці довелося спочатку розсунути ноги в повітряному шпагаті, щоб все вийшло. У підсумку фотографія вийшла дуже цікавою, але для цього довелося постаратися. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Х'юстон. З днем народження, моя дорога. З тобою будь-яка проблемка, не проблемка", - підписала кадри Настя, вітаючи зі святом подругу-красуню.

Фанати нічого не змогли написати під публікацією або поставити лайки. Все через те, що Анастасія опублікувала фото в сторіс Инстаграма, де таких функцій немає, але так і хочеться написати: "Будь Ласка, продовжуйте".

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"Я хочу вечеряти з тобою, щоб ти розповідав, що ти думаєш про мене, а я говорила про тебе. Я хочу, щоб ми сперечалися, що краще: жити вдома чи за кордоном, в місті чи на природі", - написала співачка.

Повідомлялося, що Анастасія Кумейко засвітила свої принади у відвертому вбранні.

Анастасія Кумейко активно розвиває сольну кар'єру під псевдонімом (DJ Nana). По всій видимості, справи у співачки йдуть добре, адже її взяли на обкладинку популярного чоловічого журналу. Екс-Nikita не стримала своїх емоцій і поділилася враженнями в соцмережі.

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