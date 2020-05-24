Відома модель Демі Роуз показала свіжий літній образ при мінімумі одягу

На фото Роуз позує в помаранчевому купальнику і трусиках, які майже не прикрили тіло красуні. Демі сховала руки за головою і заплющила очі від задоволення. На фото завдяки значному декольте можна оцінити пишні форми красуні. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли поставити лайки або написати схвальні коментарі під фото. Все через те що Роуз викинула знімок в сторіс Instagram, де таких функцій немає, але так і хочеться написати: "Так виглядає рай".

Раніше ми повідомляли, що Відома британська модель Демі Роуз справила неймовірні враження своїми формами.

На цей раз модель зробила кілька сториз в Instagram, в яких з'явилася в крихітному купальнику.

Бікіні обтянуло груди моделі, яка, здавалося, зараз вирветься назовні.

Повідомлялося, що відома модель Демі Роуз показала спокусливий ранковий образ.

На фото Роуз була в шовковому халаті з чорним мереживом. Красуня знімала себе на телефон і показувала пишний бюст, який можна помітити під одягом. Дівчина в цей раз позувала на дивані і спокусливо дивилася в камеру. Кадр вийшов дуже ніжним і гарячим.

Нагадаємо, Демі Роуз блиснула гордістю без штанів, розвалившись на дивані

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