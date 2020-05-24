Відома модель Кім Лі, яку прозвали корейської Кардаш'ян, показала всю себе в новому образі

На фото Лі позує в золотистому топі, а образ доповнила прикрасою на руці і з сережкою в вусі. Красуня сама себе знімала і показувала вид знизу, залишивши волосся розпущеним. На фото можна легко оцінити пишні груди Кім, яка не стала їх приховувати. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати нічого не змогли написати під публікацією або поставити лайки. Все через те, що Кім викинула знімок в сторіс Instagram, де таких функцій немає, але так і хочеться написати: "Ідеальний вид знизу".

Раніше ми повідомляли, що Олена Омович, яку називають українською Кім Кардаш'ян, вбралася в білизні і блиснула бездоганними вигинами вдома.

«Яка гаряча злодійка», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Омович позує в одній білизні у себе на ліжку. При цьому на голову модель чомусь наділа балаклаву. Доповнювали образ кільця і красивий кулон.

Повідомлялося, що відома модель Кім Чи показала спокусливий образ, знявши зайве.

На фото красуня стоїть тільки в світлому боді, в якому їли вмістилися пристойні форми Лі. Дівчина знімала себе на телефон у дзеркало, доповнивши образ розпущеним волоссям і прикрасами на руках. Фотографія вийшла досить спокусливою і спекотною, дякуючи ідеальному ракурсу.

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