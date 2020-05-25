Зворушливий момент, який потрапив на камеру, ощасливив шанувальників зоряної сімейки російського гумориста Максима Галкіна і співачки Алли Пугачової

Як передає Politeka.net, на фан-сторінці шестирічної доньки пари Лізи Галкіної в Instagram, з'явилося архівне фото, зроблене під час прогулянки. В кадрі Максим у чорній футболці і темних джинсах сидить на лавці між Лізою і Гаррі. Діти посміхаються, а гуморист, мабуть, щось в цей момент говорив.

"Всі разом ❤️😍", - підписане фото.

Шанувальники зоряного сімейства кинулися обговорювати побачене. Багато хто помітив, що на знімку відсутня Алла Борисівна.

"Чудо діти! Диво тато!😍💋👍"

"Як же всі!?? А мама де!??"

"А де мама?😊❤👋"

"Красива порода...!"

"Обдарований тато з обдарованими дітьми. 👍🔥"

"Ну 😐 Максим. Вираз обличчя 😉дітей обігнав такий сидите як товариш старший молодець 👍 так і треба дітлахи з боків сидять щасливі і радісні 👍🙌💕"

Раніше ми повідомляли, Галкін похвалився талантом дочки. Дівчинка зробила татові масаж спини. Ліза в білому костюмчику в горошок і білій кепці стояла позаду батька і робила кумедні рухи руками, промовляючи хто там з тварин "потоптався". Задоволений Максим при цьому підсумував: "Ой, добре". Все дійство знімала Примадонна, яка запитала за кадром у дитини, що вона робить.

Також ми розповідали, що гуморист поділився в Instagram зворушливими кадрами з ще зовсім крихітним Гаррі. Галкін заспівав пісеньку «Блакитний вагон» і попросив хлопчика продовжити рядок. Той голосно розсміявся і взявся мило підспівувати батькові.

«З добрим ранком. Світлих вам пригод! А це ми з Гаріком в липні 2015!» підписав опублікований архівний відеоролик Максим Галкін.

Нагадаємо, що шестирічний син Пугачової і Галкіна вразив талантом, відео: "Ілон Маск нервово курить в сторонці".

Також Politeka писала, що Пугачова зізналася, на кого насправді схожа її дочка Ліза: «Гени чужі».