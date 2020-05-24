Российский телеведущий, комик и шоумен Максим Галкин похвастался талантом своего сына Гарри

Как сообщает Politeka.net, звездный папа Максим Галкин часто радует поклонников забавными видео и фото со своими шестилетними дети Лизой и Гарри. Неудивительно, что у малышей образовалась толпа поклонников, которые часто просят шоумена показать новое видео с его детьми.

Услышав своих поклонников, телеведущий поделился архивным видео 2015 года на котором показал еще совсем крохотного Гарри, поющего популярную песенку (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

На этот раз супруг Примадонны показал кадры, на которых поет песню «Голубой вагон» из мультфильма «Чебурашка и крокодил Гена», и просит малыша продолжить строчку. Гарик громко смеется и улыбается на просьбу отца, а потом все-таки подпевает ему.

«С добрым утром. Светлых вам приключений! А это мы с Гариком в июле 2015!» — подписал опубликованный архивный видеоролик Максим Галкин.

Пользователи сети не смогли сдержать своего умиления и начали активно комментировать опубликованное видео. Они засыпали Гарри комплиментами, ведь талант мальчика налицо.

«Ааааааааааааа!!!!!! Какое же чудо 🤗🤗🤗как же быстро они растут💙», «Какие два кудряша 😍здоровья вам и вашей семье!», «Солнечные мальчики☀❤», «Как быстро летит время! Уже жених совсем ❤️», «Ой какой сладкий🔥😍детки растут, а вы Максим молодеете👏», «Видно как Максим с ума сходит от любви к своим детям, у Максима светятся глаза», «Папе намного веселее чем сыночку😁Оба прелесть».

Напомним, что шестилетний сын Пугачевой и Галкина поразил талантом, видео: "Илон Маск нервно курит в сторонке".

Как сообщала Politeka, шестилетние дети Пугачевой и Галкина научили звездного папу новым упражнениям: даже Киркоров оценил.

Также Politeka писала, что Пугачева призналась, на кого на самом деле похожа ее дочь Лиза: «Гены чужие».