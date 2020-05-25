Трогательный момент, попавший на камеру, осчастливил поклонников звездной семейки российского юмориста Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой

Как передает Politeka.net, на фан-страничке шестилетней дочки пары Лизы Галкиной в Инстаграм, появилось архивное фото, сделанное во время прогулки. В кадре Максим в черной футболке и темных джинсах сидит на скамейке между Лизой и Гарри. Дети улыбаются, а юморист, видимо, что-то в этот момент говорил.

"Все вместе ❤️😍", - подписано фото.

Поклонники звездного семейства кинулись обсуждать увиденное. Многие заметили, что на снимке отсутствует Алла Борисовна.

"Чудо дети! Чудо папа!😍💋👍"

"Как же все!?? А мама где!??"

"А где мама?😊❤👋"

"Красивая порода...!"

"Одарённый папа с одаренными детьми. 👍🔥"

"Ну 😐 Максим. Выражение лица 😉детей обогнал такой сидите как друг старший молодец 👍 так и надо детишки по бокам сидят счастливые и радостные 👍🙌💕"

Ранее мы сообщали, Галкин похвастался талантом дочери. Девочка сделала папе массаж спины. Лиза в светлом костюмчике в горошек и белой кепке стояла сзади отца и делала забавные движения руками, проговаривая кто там из животных "потоптался". Довольный отец при этом подытожил: "Ой, хорошо". Все действо снимала Примадонна, спросившая за кадром у малышки, что она делает.

Также мы рассказывали, что юморист поделился в Инстаграм трогательными кадрами с еще совсем крошечным Гарри. Галкин спел песенку «Голубой вагон» и попросил мальчика продолжить строчку. Тот громко рассмеялся и взялся мило подпевать отцу.

«С добрым утром. Светлых вам приключений! А это мы с Гариком в июле 2015!» — подписал опубликованный архивный видеоролик Максим Галкин.

Напомним, что шестилетний сын Пугачевой и Галкина поразил талантом, видео: "Илон Маск нервно курит в сторонке".

Также Politeka писала, что Пугачева призналась, на кого на самом деле похожа ее дочь Лиза: «Гены чужие».