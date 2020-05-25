Трогательный момент, попавший на камеру, осчастливил поклонников звездной семейки российского юмориста Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой
Как передает Politeka.net, на фан-страничке шестилетней дочки пары Лизы Галкиной в Инстаграм, появилось архивное фото, сделанное во время прогулки. В кадре Максим в черной футболке и темных джинсах сидит на скамейке между Лизой и Гарри. Дети улыбаются, а юморист, видимо, что-то в этот момент говорил.
"Все вместе ❤️😍", - подписано фото.
Поклонники звездного семейства кинулись обсуждать увиденное. Многие заметили, что на снимке отсутствует Алла Борисовна.
"Чудо дети! Чудо папа!😍💋👍"
Трагедия с нардепом, обвал доллара и новые правила для пенсионеров - главное за ночь
Дана с "Холостяка" ошарашила заявлением после финала шоу: "Он поймёт, что Даша..."
"На 1000 гривен меньше": со счетов украинцев исчезают деньги, ПриватБанк сделал важное заявление
Наоми Кэмпбелл без одежды и стыда едва прикрыла прелести волосами: "Безупречные изгибы"
"Как же все!?? А мама где!??"
"А где мама?😊❤👋"
"Красивая порода...!"
"Одарённый папа с одаренными детьми. 👍🔥"
"Ну 😐 Максим. Выражение лица 😉детей обогнал такой сидите как друг старший молодец 👍 так и надо детишки по бокам сидят счастливые и радостные 👍🙌💕"
Ранее мы сообщали, Галкин похвастался талантом дочери. Девочка сделала папе массаж спины. Лиза в светлом костюмчике в горошек и белой кепке стояла сзади отца и делала забавные движения руками, проговаривая кто там из животных "потоптался". Довольный отец при этом подытожил: "Ой, хорошо". Все действо снимала Примадонна, спросившая за кадром у малышки, что она делает.
Также мы рассказывали, что юморист поделился в Инстаграм трогательными кадрами с еще совсем крошечным Гарри. Галкин спел песенку «Голубой вагон» и попросил мальчика продолжить строчку. Тот громко рассмеялся и взялся мило подпевать отцу.
«С добрым утром. Светлых вам приключений! А это мы с Гариком в июле 2015!» — подписал опубликованный архивный видеоролик Максим Галкин.
Напомним, что шестилетний сын Пугачевой и Галкина поразил талантом, видео: "Илон Маск нервно курит в сторонке".
Также Politeka писала, что Пугачева призналась, на кого на самом деле похожа ее дочь Лиза: «Гены чужие».