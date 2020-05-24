Відома українська актриса Олена Кравець, зірка "Квартал 95", показала сміливий образ у шкірі

На фото красуня сидить в джинсах, туфлях і шкірянці на байку. Кравець посміхалася, доповнивши образ очками, і взялася за кермо залізного коня. Фотографія вийшла дуже сильною і стильною. В подібному образі Олену не доводилося бачити раніше. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Не втрималася...Приміряла «bobber» (так звуть мотоцикл)", - написала Кравець.

Фанати, включаючи дочку Кравець, поставили майже 10 тисяч лайків за годину і написали кілька коментарів:

"Тобі так іде!", "Очманіти! Круто!", "Люблю сміливих удачі", "Лєна ти молодець захоплююся тобою!", "Дуже круто!", "Ось ця обновка, красиво і вправно", "Так ось для чого Ви купили косуху! Готувалися до зустрічі !", "Оленка, ви супер. Позитив і адреналін зашкалює", "Олена Кравець ви молодець, в житті треба все спробувати. Крім сигарет, алкоголю і наркотиків", "Олена, це ти?".

Раніше ми повідомляли, що дочка зірки Студії «Квартал 95» Олени Кравець Маша показала стильний образ в коротенькому топі.

На фотографіях дівчина позує на вулиці на фоні мальовничого заходу. Маша одягнена в чорні штани та короткий чорний топ, який залишає відкритим її підтягнутий живіт. Зверху дівчина накинула бежевий кардиган, який вона кокетливо спустила, оголивши одне плече.

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