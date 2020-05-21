Звезда "Квартал 95", юмористка и актриса Елена Кравец порадовала поклонников семейным фото

На снимке звезда позировала с мужем и двумя младшими детьми, сообщает Politeka.net.

Все на фото были в вышиванках в честь праздника, который отмечается 21 мая. Елена предстала в белом наряде с прозрачными вставками и неглубоким декольте. А муж и дети - в вышиванках с вышивкой.

Семья выглядела счастливой и довольной.

"Ежегодно в третий четверг мая мы с нашими «зайчатами- кравчатами» фотографируемся в Вышиваночках. Быстренько, с самого утра, перед выходом из дома))...", - подписала фото артистка.

За час пост собрал более 15 тысяч лайков и много комментариев.

"Вы такие красивые.👍👍👍😊😊", "Красота!счастья Вам!❤️", "Счастья вам👍👍👍😍😍😍😍", "О ну тут вообще красавцы, а малыши просто истинные украинцы, жаль только что у меня нет вышиванки, но я думаю, что пока", "😍😍😍😍😍😍😍😍а Катя становится похожей на Машу", "Лапульки ❤️", "Очень красивая семья 😍", "Вау 😍 как красиво и мило 😍😍😍 Очень-очень 😻😻", "Какие милые ❤️😉", "Милашка. Люблю вас ... 😚", - написали пользователи сети.

Напомним, ранее на странице "Квартал 95" в Инстаграм появился другой снимок Елены Кравец в вышиванке.

Знаменитость выглядела очень ярко и стильно.

Ранее мы писали, что Елена Кравец показала, как выглядела в выпускном классе.

Звезда позировала в белой блузке и длинной черной юбке. Сверху можно увидеть ленту "Выпускник 1993".

Заметно, как Елена совсем не изменилась, но преобразилась в лучшую сторону за 30 лет.

Напомним, дерзкая дочь Кравец из "Квартал 95" забралась на мост ради эффектных фото

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