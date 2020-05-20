Звезда "Квартал 95", юмористка и актриса Елена Кравец вместе с двумя девушка из проекта покорила сменой имиджа

Так, в этот раз звезда примерила на себя весенний и нежный образ в небесно-голубом платье с крупными цветами. Вместе с Инной и Анастасией женщина снялась для модной обложки популярного журнала. Похоже, они дали интригующее интервью, раскрыв собственные секреты молодости и красоты, сообщает Politeka.net.

Елена вместе с Инной и Анастасией произвели впечатление на поклонников похожими светло-голубыми нарядами с крупными принтами цветов. При этом знаменитые юмористы выглядели очень гармонично и стильно. Образы их были дополнены легким весенним макияжем, а волосы аккуратно уложены.

«Это, пожалуй, самая красивая обложка этой весной. Или, может и целого року😍😍😍 А материал тебя ждет внутри ..! Новый выпуск "Теленеделя" с нашими красавицами ищи в киосках с прессой и супермаркетах уже сегодня вечером», - также сообщается на официальной странице проекта.

До этого юмористка Ольга рассказала о том, что значит для нее «Женский квартал», в новом посте в своем Инстаграм.

«@zhenskiykvartal_official - женское царство, где все актрисы - царицы-богини и одновременно - клоунессы-обезьяны», - с присущим ей юмором написала Жуковцова-Кияшко.

Она также приоткрыла читателям «тайну» закулисья «Квартала», рассказав, что для артистов и их команды за кулисами есть специальные экраны, которые позволяют им наблюдать, что происходит на сцене.

«Это всегда волнительно, как-будто выступает твой ребёнок, и также радостно, потому что ну все талантливые у нас, ну все! С @lennykravets и @misheriakov в процессе наблюдения/наслаждения/радости», - написала артистка.

Свою публикацию она сопроводила фото, на котором они с Еленой Кравец как раз наблюдают за выступлением на одном из таких экранов. При этом Жуковцова-Кияшко одета в стильное бежевое платье с глубоким декольте, а Кравец предпочла наряд с открытыми плечами.

Напомним, молодая красотка из "Квартал 95" посветила бельем, изогнувшись в томной позе.

Как сообщала Politeka, красотки из «Квартал 95» свели с ума соблазнительными образами.

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