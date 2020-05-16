Звезда проекта «Квартал 95» Елена Кравец обратилась к поклонником с просьбой рассказать, как мамочкам удается отдохнуть на карантине

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу «Квартал 95» в Instagram.

«Мамочки, удается ли вам отдохнуть на карантине? Делитесь своими лайфхаками», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Кравец позирует в белой кофте, поверх которой виднеется надпись: «Маме нужно отдохнуть». При этом на лице звезды видны веснушки. Это стало причиной бурных комментариев со стороны украинцев.

«Конопатая», «Удалось отдохнуть во время карантина только пенсионерам!», «Кто был на карантин 2 года работать будет без отпуска», Что не ожидали, что с мужьями и детьми придется в жизни поседеть месяц вместе?», «Тяжеловато оказалось», - пишут они.

Как сообщалось ранее, звезда студии «Квартал 95» Елена Кравец растрогала милой фотографией своей младшей дочки.

Елена Кравец – не только популярная украинская артистка, но еще и счастливая мама троих детей. И если ее старшая дочь Маша уже довольно самостоятельная, и сама ведет собственные страницы в соцсетях, то фотографиями младших двойняшек звезда до недавних пор предпочитала не «светить» в интернете. Однако, в последнее время Кравец стала чаще показывать трехлетних двойняшек – Ивана и Екатерину.

Так, в новом посте в своем Инстаграм артистка поделилась трогательным фото маленькой Кати. На снимке девочка обнимает плюшевую игрушку, сидя за столом. Дочка Кравец похожа на настоящую принцессу в нежном розовом платье с рюшами.

Напомним, Елена Кравец из "Квартал 95" показала, какой была в старших классах: "Совсем не изменилась".

Как сообщала Politeka, Елена Кравец из "Квартал 95" сделала признание о детях и работе: "Они еще не понимают...".

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