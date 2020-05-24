Известная украинская актриса Елена Кравец, звезда "Квартал 95", показала смелый образ в коже

На фото красотка сидит в джинсах, туфлях и косухе на байке. Кравец улыбалась, дополнив образ очками, и взялась за руль железного коня. Фотография получилась очень сильной и стильной. В подобном образе Елену не доводилось видеть раньше. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Не удержалась...Примеряла «bobber» (так зовут мотоцикл)", - написала Кравец.

Фанаты, включая дочь Кравец, поставили почти 10 тысяч лайков за час и написали несколько комментариев:

"Тебе так идёт!", "Обалдеть! Круто!", "Люблю смелых удачи", "Лена ты молодец восхищаюсь тобой!!!", "Очень круто!", "Вот эта обновка, красиво и ловко", "Так вот для чего Вы купили косуху! Готовились к встрече !", "Леночка, вы супер. Позитив и адреналин зашкаливает", "Лена Кравец вы молодец, в жизни надо все попробовать. Кроме сигарет, алкоголя, и наркотиков", "Лена, ты?".

Ранее мы сообщали, что дочь звезды Студии «Квартал 95» Елены Кравец Маша показала стильный образ в коротеньком топе.

На фотографиях девушка позирует на улице на фоне живописного заката. Маша одета в черные брюки и короткий черный топ, который оставляет открытым ее подтянутый живот. Сверху девушка накинула бежевый кардиган, который она кокетливо приспустила, оголив одно плечо.

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