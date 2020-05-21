Звезда "Квартал 95", юмористка и актриса Елена Кравец покорила нежным образом в полупрозрачной вышиванке

Сегодня, 21-го мая, отмечают Международный день вышиванки, поэтому на странице "Квартал 95" в социальной сети Инстаграм появился трогательный новый снимок Елены Кравец. В этот раз знаменитая артистка примерила стильный образ, а вместе с ней и Евгений Кошевой с супругой, Юрий Ткач с женой и многие другие, сообщает Politeka.net.

Так, артистка вместе с коллегами примерила самые разные вышиванки с многочисленным орнаментом. При этом сама Елена восхитила ярким орнаментом в виде крупных цветков алого цвета с аккуратными лепестками. Вышиванка Кравец полупрозрачная, а свой образ сама она дополнила красивым венком из таких же алых цветов и макияжем с акцентом на губы.

«Сегодня все уголки мира, где живут украинцы, зацветет еще ярче. С Международным днем вышиванки, друзья! 💛💙 «, - сообщается на странице Квартала.

Пользователи сети тут же отреагировали: «Очень нравится», «Лєнок,як завжди чарівні😍🌺», «Лена Кравец🔥💥💣👍👏», «Елена Кравец вы красотка😍», «Ткачи самые стильные👍👍👍👍👍», «Дааа вышиванка не с бабушкиного рундука...😂😮😮🙌», «Украиночка красавица!!!», «Ви найкращі».

До этого звезда примерила на себя весенний и нежный образ в небесно-голубом платье с крупными цветами. Вместе с Екатериной и Анастасией женщина снялась для модной обложки популярного журнала. Похоже, они дали интригующее интервью, раскрыв собственные секреты молодости и красоты.

Елена вместе с Екатериной и Анастасией произвели впечатление на поклонников похожими светло-голубыми нарядами с крупными принтами цветов. При этом знаменитые юмористы выглядели очень гармонично и стильно. Образы их были дополнены легким весенним макияжем, а волосы аккуратно уложены.

«Это, пожалуй, самая красивая обложка этой весной. Или, может и целого року😍😍😍 А материал тебя ждет внутри ..! Новый выпуск "Теленеделя" с нашими красавицами ищи в киосках с прессой и супермаркетах уже сегодня вечером», - также сообщается на официальной странице проекта.

Напомним, молодая красотка из "Квартал 95" посветила бельем, изогнувшись в томной позе.

Как сообщала Politeka, красотки из «Квартал 95» свели с ума соблазнительными образами.

Также Politeka писала, что Кравец из «Квартал 95» удивила фото подросшей младшей дочери.