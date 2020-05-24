Відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул "Міс Бум-Бум" світу, показала подкаченное тіло

На фото красуня позує в мініатюрному блакитному купальнику. Сьюзі розташувалася в кадрі так, щоб можна було оцінити м'язи і ідеальний прес. Верхня частина купальника була досить великою, а ось трусики майже нічого не закрили. Фотографія вийшла дуже спокусливою і сильною. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Форма", - коротко підписала фото красуня.

Фанати поставили понад 25 тисяч лайків і написали безліч коментарів під фото:

"Захоплююча", "Занадто сильна, не подобається", "Дуже красиві і міцні ноги", "Що це? У неї немає привабливості, чисто м'язова маса", "Прекрасна", "Так жарко, дитинко", "Ух ти, ти виглядаєш приголомшливо, так красиво, засмагло, чудове тіло і м'язи, такі різкі, м'язисті".

Раніше ми повідомляли, що бразильська модель Сьюзі Кортес показала, за що отримала титул.

На цей раз модель постала сидить спиною до фотографа, ефектно вигнувшись, і виставивши сідниці: "Ого, які великі".

Красуня одягла білу футболку з номером 23 з прізвищем Девіда Бекхема.

Повідомлялося, що соковита фітнес-модель Сьюзі Кортес посвітила своєю головною гордістю в мереживній бікіні.

Сьюзі позувала в чорному мереживній бікіні, який натягнула вище стегон. Красуня схопилася за одну з тоненьких лямок і відтягнула її.

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