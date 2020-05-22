Фитнес-модель Сьюзи Кортез, которая является обладательницей самых красивых ягодиц в мире, показала «золотую» гордость
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
Так, модель позирует спиной на камеру, а ее тело покрыто золотой краской. Естественный цвет кожи остался лишь на голове Кортез. Несмотря на то, что снимок модель никак не подписала, ее поклонники пришли в восторг от невероятного тела купира.
«Истинное наслажденье», «идеальная», «бомбезные формы», ну что за красота, улет», «тело мечты», «божественная», - пишут они.
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До этого мы писали, что известная модель Сьюзи Кортес, которая получила дважды титул "Мисс Бум-Бум", показала максимально близко свои формы.
На фото Кортес стоит в цветном боди перед зеркалом. Девушка развернулась пятой точкой к камере, чтобы показать ее идеальный вид. А в зеркале можно заметить, что Сьюзи засветила лишнее, что просвечивалось через тонкую ткань. Фото получилось красивым и очень соблазнительным.
Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали несколько комментариев.
Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц засветила лишнее в расстегнутых джинсах
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