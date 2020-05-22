Известная модель Сьюзи Кортес, которую дважды наградили титулом "Мисс Бум-Бум мира", показала жаркие формы максимально близко
На фото Сьюзи стояла в коротеньких белых шортах, повернувшись спиной к камере. Красотка выгнула спинку и показала свои румяные "булочки". Образ Кортес дополнила кроссовками и украшением на руке, а сама смотрела в зеркало, чтобы видеть позу для фото. Фотография получилась очень возбуждающей и красивой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Будьте энергией, которую хотите привлечь", - написала красотка под фото.
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Фанаты успели поставить почти 10 тысяч лайков и написали несколько комментариев:
"Оу, Сьюзи, не ожидал меньшего", "Доброе утро", "Шоколадка", "Моя богиня", "Вкусная", "Так красиво и очаровательно", "Потрясающая", "Аппетитная".
Ранее мы сообщали, что фитнес-модель Сьюзи Кортез показала «золотую» гордость.
Так, модель позирует спиной на камеру, а ее тело покрыто золотой краской. Естественный цвет кожи остался лишь на голове Кортез. Несмотря на то, что снимок модель никак не подписала, ее поклонники пришли в восторг от невероятного тела кумира.
Сообщалось, что бразильская модель Сьюзи Кортес, дважды обладательница титула "Мисс Бум-Бум", поразила новым откровенным кадром.
Под блузу красотка не надела нижнего белья, в результате одна из грудей выпала из блузы, однако Кортес предусмотрительно прикрыла ее рукой.
Напомним, обладательница самых красивых ягодиц похвасталась достоинством в мини-шортиках
А еще Politeka писала, что хозяйка самых красивых ягодиц сняла лишнее и устроила жару с леденцом
Также Politeka сообщала, что сочная фитнес-модель Сьюзи Кортес посветила своей главной гордостью в кружевном бикини