Відома українська модель Олена Омович, яку називають копією Кім Кардаш'ян, показала сміливий образ, який нічого не приховав
На фото Омович позує в білому бікіні, яке майже нічого не прикрило. Вузенькі смужки закрили тільки найпотаємніше і підкреслили пишні форми красуні. Олена сиділа на ліжку і спокусливо дивилася на камеру. Фотографія вийшла дуже запеклою та цікавою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати поставили майже 5 тисяч лайків і написали кілька коментарів під фото:
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"Чудово", "Противна ти", "Де ви купуєте купальники", "Фото взагалі не дуже", "Чудово", "Очей не відірвати".
Раніше ми повідомляли, що Олена Омович вбралася в білизні і блиснула бездоганними вигинами будинку.
«Яка гаряча злодійка», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на знімку Омович позує в одній білизні у себе на ліжку. При цьому на голову модель чомусь наділу балаклаву. Доповнювали образ кільця і красивий кулон.
«Ух, до мене б така забралася вночі», «вау, вогонь!», «боже мій, які вигини. Неможливо дивитися», - пишуть її шанувальники.
Повідомлялося, що модель Олена Омович постала перед шанувальниками у пікантному вбранні.
Так, на опублікованих кадрах Омович позує на ліжку з сумочкою, демонструючи апетитні форми у вбранні з вирізом. Самі кадри зірка ніяк не прокоментувала.
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