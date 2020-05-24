Американська модель Ебігейл Рэтчфорд, яка завоювала велику популярність завдяки своїй фігурі, похвалилася розвагами прямо в басейні

Дівчина славиться своєю любов'ю до жарким кадрів з літніх фотосесій, причому вона влаштовує їх останнім часом досить часто. Знаменитість приміряє модні купальники, виблискує мереживною білизною і досить незвичайними боді. В цей раз Ебі показала переваги в напівпрозорому білому купальнику, повідомляє Politeka.net.

На новому кадрі темноволоса модель з ідеальною засмаглою шкірою позувала прямо в басейні, намочивши свої хвилясті локони. Відкинувши злегка голову і спершись руками біля бортика басейну, дівчина з легкістю продемонструвала вигини свого тіла в напівпрозорому ліфчику. При цьому Ебі нітрохи не соромиться свого тіла, адже саме завдяки йому вона придбала популярність в Instagram досить швидко і змогла стати моделлю.

Також модель захопила жарким кадром, позуючи в напівпрозорому купальнику і обливаючись водою. Новий кадр бурхливо сприйняли фанати, хоча не так давно дівчина навіть не була моделлю і популярність отримала зовсім недавно. Раніше Ебі багато працювала в інших сферах, намагаючись знайти «себе».

Як відомо, популярність наздогнала дівчину після того, як вона почала публікувати яскраві фото в білизна і купальники. При цьому кількість фоловерів перевищила кілька мільйонів, а саму Ебігейл Рэтчфорд почали запрошувати на зйомки для чоловічих журналів і модних брендів. І це не дивно – зовнішність моделі і її фігура багатьох приваблюють.

На одному з модних фото Ебі захопила чином, позуючи біля басейну і обливаючись водою. При цьому дівчина засвітила зайве в кислотно-малиновому купальнику з досить прозорої тканини, фанати під такими кадрами люблять відзначати, що дівчина виглядає, як "шалена імператриця".

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